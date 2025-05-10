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كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي يوم 26 إبريل الماضي عن إقالة مارسيل كولر، عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

ويتولى عماد النحأس، تدريب الفريق الأحمر بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر 2»: «بنسبة 90% البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والفتح السعودي الحالي، هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي».

وأضاف: «الأهلي اتفق مع جوميز، اتفاقات كبيرة، وأنهى معه كافة الأمور الخاصة بالتفاصيل المادية».

وتابع: «هناك 10%، لأن مباراة الفتح غدًا، قد يتحدد على إثرها بعض الأمور، والأهلي أيضًا فاتح الملف مع مدربين أخرين».