أولى رحلات الحج البرى تنطلق منتصف الأسبوع المقبل

• ضوابط مشددة تضمن حقوق ضيوف الرحمن منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن

تنطلق منتصف الأسبوع القادم أولى رحلات الحج البرى وتحديدا يوم 21 من ذى القعدة الجارى.

فيما بدأت شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى لهذا العام فى تحصيل قيمة تذاكر الطيران من المسافرين فضلا عن تذاكر العبارة للمسافرين البرى وذلك تمهيدا لانطلاق رحلات الحج 20 مايو الجارى.. كانت شركات السياحة المنظمة للحج السياحى قد اعترضت على الزيادات الكبيرة التى شهدتها أسعار تذاكر الطيران الخاصة بحجاج السياحة والتى وضعتها شركة مصر للطيران، وتتراوح مدة برامج الحج السياحى بالنسبة للبرامج الاقتصادية «البرى ــ الاقتصادى طيران» من 18 إلى 23 يوما فيما تتراوح مدة برامج الحج السياحى فئة الـ 5 نجوم من 8 إلى 14 يوما.

يشار إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج تنظمها 3 وزارات هى السياحة التى تنظم الحج السياحى والداخلية التى تنظم حج القرعة والتضامن الاجتماعى التى تنظم حج الجمعيات الأهلية.

واستقبلت المملكة العربية السعودية نهاية الاسبوع الماضى أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1446هـ، من دولة ماليزيا إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عن بدء تسليم بطاقات «نسك» الذكية إلى شركات الطوافة، تمهيدًا لتوزيعها على الحجاج القادمين من مختلف دول العالم الإسلامى وذلك فى إطار الاستعدادات لموسم حج 1446هـ.

وقال عاطف محمد عجلان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إنه بعد إعلان شركات الطيران أسعار التذاكر الخاصة بالحج السياحى قامت شركات السياحة بحجز تذاكر لحجاجها وفقا للمواعيد التى حددتها للسفر والعودة. موضحا أن أسعار تذاكر الطيران تبدأ من نحو 40 ألف جنيه وتصل حتى 90 ألف جنيه حسب كل مستوى، لافتا إلى أن التفاوت فى الأسعار يأتى وفقا للمدة البينية بين موعد السفر والعودة.. مشيرا إلى أنه كلما كانت المدة البينية بين موعد السفر والعودة قليلة كان سعر التذاكر أعلى.

وأضاف أن أسعار تذاكر الطيران بالنسبة لحجاج البرامج الاقتصادية طيران والتى تتراوح مدتها من 18 إلى 23 يوما تكون أقل من أسعار التذاكر المخصصة لحجاج مستوى الـ 5 نجوم والتى تتراوح مدتها ما بين 10 إلى 14 يوما. موضحا أن شركات السياحة خاطبت حجاجها لسرعة سداد ثمن تذاكر الطيران خاصة أن موعد انطلاق الرحلات لم يتبقَ عليه سوى أيام قليلة.

وأضاف الدكتور أحمد الديرى عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه تم مخاطبة حجاج المستوى البرى لسرعة سداد ثمن تذكرة العبارة والمقدر بـ 19 ألفا و500 جنيه فى أسرع وقت ممكن. موضحا أن أولى رحلات الحج البرى ستنطلق منتصف الاسبوع المقبل وتحديدا يوم 21 من ذى القعدة الجارى.

وأشار إلى أن هناك العديد من المميزات سيتم تقديمها لحجاج السياحة هذا العام لعل أهمها أنه سيتم تقديم وجبتين غذائتين لكل الحجاج «فطار- غداء» أو «فطار - عشاء». لافتا إلى أن حجاج المستوى الاقتصادى «تحسين سكن 5 نجوم» سيسكنون بضعة أيام فى مساكن تقع بالقرب من الحرم المكى.

كان شريف فتحى وزير السياحة والآثار قد كشف فى تصريحات صحفية أنه تم الاستعداد لموسم الحج الحالى مبكرا. موضحا أن الوزارة أصدرت ضوابط مشددة تضمن كل حقوق الحجاج منذ سفرهم للحج وحتى عودتهم إلى مصر.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن موسم الحج لعام 1446 هجريا والتى ستنطلق أولى رحلاته خلال أيام قليلة تم الإعداد له بشكل جيد مبكرا.. مشددا على أن الوزارة تتابع عن كثب كافة تفاصيل الموسم وهناك بعثة من وزارة السياحة والآثار ستتواجد بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لمتابعة أحوال حجاج السياحة والتدخل الفورى لحل أية أزمات طارئة تواجه الحجاج، فضلا عن الاطمئنان على قيام شركات السياحة بتنفيذ كافة تفاصيل البرنامج المتفق عليه بينهم وبين الحاج.

وأوضح الوزير أن كافة حقوق المسافرين لأداء مناسك الحج بطريقة شرعية «مضمونة» لدى الجهات المنظمة لبرامج الحج.. لافتا إلى أنه يتم متابعة أحوال هؤلاء الحجاج منذ سفرهم للحج حتى عودتهم لأرض الوطن عقب أداء المناسك، موضحا أن وزارة السياحة وضعت ضوابط مشددة بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة فى حال حدوث أية قصور فى تنظيم برامج الحج من قبل الشركات المنظمة.

وأضاف أنه يجب على كافة المواطنين المصريين المسافرين للحج اتباع الطرق المشروعة فى السفر للحج وهى الحصول على تأشيرة حج.. موضحا أن المسافرين لأداء المناسك بطرق غير مشروعة يعرضون أنفسهم للمخاطر فضلا عن المسائلة القانونية أمام الجهات السعودية.



