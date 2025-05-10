محافظ مطروح يوجه ببدء وضع السور وتخطيط شوارع مجمع خدمات شمس الحكمة

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وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالبدء في أعمال تخطيط الشوارع، إلى جانب وضع سور بمنطقة خدمات "شمس الحكمة" الواقعة بقرية رأس الحكمة، مع التأكيد على أن يضم المجمع الخدمي المرتقب أكبر عدد ممكن من الخدمات لتسهيل تقديمها للمواطنين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، اليوم السبت، بمرافقة الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وسيد خلف نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من أهالي قرية اطنوح.

وتفقد المحافظ موقع مجمع الخدمات، المُقام على مساحة 19 فدانًا كمرحلة أولى بمنطقة اطنوح، بهدف تقديم خدمات متكاملة لأهالي منطقة "شمس الحكمة".

ويقع الموقع الجديد على الطريق الدولي مطروح–الإسكندرية، بجوار كل من الوحدة المحلية والوحدة الصحية بقرية اطنوح.

ومن المقرر أن يضم المجمع مقرات دائمة ومؤقتة لكل الجهات الخدمية، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإدارية والصحية والاجتماعية وغيرها، ضمن خطة تطوير منطقة "شمس الحكمة الجديدة".