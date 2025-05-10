مسئول أمني إسرائيلي يلمح لاستمرار الحرب على غزة عامين إضافيين

قال مسئول أمني إسرائيلي، السبت، إنّ الحرب على قطاع غزة التي بدأت منذ 7 أكتوبر 2023، قد تستمر عامين إضافيين.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: «سوف يستغرق الأمر عامين على الأقل من القتال العنيف في قطاع غزة لهزيمة حماس».

وأضاف: «من المحتمل أنّ نبقى عامين لتحقيق هذه المهمة».

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأنَّ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" صادق الأحد، على توسيع الحرب على غزة، متحدثا عن العزم على احتلال القطاع المحاصر، وفق وكالة الأناضول.

وقال نتنياهو إن هناك خطة لإجلاء السكان في قطاع غزة، زاعما أن الهدف منها هو حمايتهم، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

يأتي إعلان نتنياهو وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة المتواصلة منذ نحو 20 شهرا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 172 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود.