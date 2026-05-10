الأحد 10 مايو 2026 12:50 ص القاهرة
الوداد يهزم الرجاء في ديربي الدار البيضاء ويهدد صدارته للدوري المغربي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 10 مايو 2026 - 12:18 ص | آخر تحديث: الأحد 10 مايو 2026 - 12:18 ص

حسم الوداد ديربي الدار البيضاء أمام غريمه الرجاء بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المغربي الممتاز.

ويدين الوداد بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه الكونغولي جوزيف باكاسو، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع الوداد رصيده للنقطة 37 في المركز الرابع، وبفارق الأهداف فقط خلف الجيش الملكي الثالث، فيما تجمد رصيد الرجاء عند 39 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة أمام المغرب الرياضي الفاسي صاحب المركز الثاني، والذي تتبقى له مباراة.


