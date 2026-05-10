في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، استجاب اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، لطلب أحد الطلاب بمدينة الشهداء، عقب تفقده عيادة الشهداء الشاملة للتأمين الصحي، وحرص على التوقيع له بـ"أوتوجراف" داخل كراسته الدراسية، موجهاً له رسالة دعم وتحفيز كتب فيها: "ربنا يوفقك ويكرمك.. وإن شاء الله تكون أحسن مهندس".

وجاء الموقف خلال الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ بمدينة الشهداء، اليوم الأحد، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث استوقفه الطالب طالباً الحصول على توقيعه، ليستجيب المحافظ على الفور ويحرص على تشجيعه بكلمات حملت قدراً كبيراً من الدعم المعنوي والتحفيز.

وتعكس هذه اللفتة حرص محافظ المنوفية على التواصل المباشر مع المواطنين، خاصة الأطفال والنشء، وتشجيعهم على الاجتهاد والتفوق، وبث روح الأمل والطموح في نفوسهم، في مشهد إنساني لاقى استحسان الحاضرين والمترددين على العيادة.