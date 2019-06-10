تباطؤ نمو قطاع التشييد في أيرلندا خلال الشهر الماضي

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أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الاثنين، تباطؤ نمو نشاط قطاع التشييد في أيرلندا خلال مايو الماضي.

وذكرت مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر "أولستر بنك" لمديري مشتريات قطاع التشييد تراجع خلال مايو الماضي إلى 9ر54 نقطة مقابل 6ر56 نقطة خلال أبريل الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

في الوقت نفسه سجل نشاط قطاع الاسكان وهو أحد القطاعات الفرعية الثلاثة لقطاع التشييد، أسرع وتيرة نمو للنشاط خلال الشهر الماضي وذلك للشهر الخامس على التوالي. قد تراجع مؤشر قطاع الاسكان إلى 3ر58 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 5ر60 نقطة خلال الشهر السابق، لكنه ظل أعلى المؤشرات الفرعية الثلاثة.

وتراجعت وتيرة نمو نشاط مشروعات التشييد التجارية، حيث انخفض مؤشر القطاع إلى 1ر53 نقطة وهو أقل مستوى له منذ آب/أغسطس 2013 مقابل 6ر54 نقطة خلال أبريل الماضي.

واستمر تراجع نشاط قطاع المشروعات الهندسية المدنية للشهر التاسع على التوالي، حيث سجل 3ر46 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 4ر64 نقطة خلال أبريل الماضي.

وقال "سيمون باري" كبير خبراء اقتصاد أيرلندا في "أولستر بنك" إن "مستويات الأنشطة الجديدة والتوظيف واصلت النمو بمعدل صحي خلال مايو الماضي، رغم تراجع المؤشرات خلال الشهر الماضي بما يتفق مع الاتجاهات العامة.. المشاركون في المسح مازالوا متفائلين بشأن آفاق القطاع خلال العام، في ظل توقعات بزيادة الطلب كمصدر دعم مهم للقطاع ككل".