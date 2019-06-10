مدرب منتخب غينيا يعلن جاهزية نابي كيتا لودية مصر

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أعلن الإنجليزي بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا إن نابي كيتا نجم ليفربول أبلغه بقدرته على المشاركة في مباراة مصر الودية يوم الأحد المقبل استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال بوت في تصريحات لموقع "فوت 224" الفرنسي:"سيغادر كيتا ليفربول بعدما يتدرب صباح اليوم على أن يصل لمعسكر المنتخب في المغرب مساءً".

وأكمل: "لقد ضغطت كثيراً على ليفربول لإرساله في أقرب وقت ممكن، ولقد أوضحت للجميع أنه إذا لم يأت نابي كيتا الآن فسيكون من الصعب وضعه في القائمة النهائية للمشاركة في البطولة".

وأختتم بول تصريحاته: " لقد أبلغني كيتا بأنه سيلعب ضد مصر".

يذكر أن كيتا يغيب عن المشاركة منذ مايو الماضي بسبب الإصابة مع "الريدز".

ويتواجد المنتخب الغيني في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من نيجيريا، مدغشقر وبوروندي.