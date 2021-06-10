المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ومسئول روسي يبحثان قضايا الشأن الليبي

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي" فيرشينين" وجهات النظر بشأن الإعداد لمؤتمر برلين-2، المقرر عقده يوم 23 يونيو المقبل حول ليبيا، واستعراض ما تم إنجازه منذ برلين 1 الذي عقد في يناير 2020م، و مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي.

وأعرب الطرفان خلال لقائهما بالعاصمة موسكو -حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس- عن دعمهما للجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية - المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية - لتوحيد مؤسسات الدولة والهياكل المالية والاقتصادية، وكذلك القوات المسلحة، من أجل إنهاء النزاع بسرعة واستعادة الدولة الليبية.

وأوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، نتائج اتصالاته الأخيرة بالقوى الليبية والإقليمية الرائدة، وكذلك الخطوات الأخرى لتعزيز تسوية شاملة في ليبيا في إطار خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ومن جهته، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي أهمية تعزيز تنسيق الجهود الدولية مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع العسكري السياسي طويل الأجل في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين الدولي والقرار 2510 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكدا استعداد روسيا لمواصلة التعاون مع الأطراف الليبية لتقريب مواقفها، انطلاقا من أهمية الحوار الليبي الذي يشمل جميع القوى السياسية ذات النفوذ على الأرض ويهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة الليبية.