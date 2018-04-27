الأرصاد تنشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى، اعتبارًا من غد الجمعة، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبًا.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اعتبارًا من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية والغربية، على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يومي الجمعة والسبت، على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.