ضبط 100 طربة حشيش بحوزة شخصين في البحيرة

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ضبطت الأجهزة الأمنية 100 طربة حشيش بحوزة عنصريين إجراميين بالبحيرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وعُثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو- مبلغ مالي- هاتفي محمول- سلاح أبيض)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.