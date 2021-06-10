 سد النهضة.. شكري يؤكد لجوتيريش ضرورة دفع إثيوبيا بإرادة سياسية صادقة في المفاوضات - بوابة الشروق
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سد النهضة.. شكري يؤكد لجوتيريش ضرورة دفع إثيوبيا بإرادة سياسية صادقة في المفاوضات

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية
هديل هلال
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 5:22 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 5:22 م

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً، اليوم ١٠ يونيو الجاري، من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قام بتهنئته لما حظي به من تأييد من قبل مجلس الأمن لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق،

وأكد «شكري» على تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة تحقيقاً للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكري على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.

وشدد وزير الخارجية أيضاً على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

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