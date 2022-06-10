توريد 54 ألف طن قمح لشون ومطاحن دمياط

صرح المهندس علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بأن إجمالي ماتم توريده من الأقماح، اليوم، بلغ حوالي 54 ألف طن قمح، منها حوالي 13 ألف طن قمح، تم توريدها من حصة قمح دمياط إلى صومعة شربين.

وأضاف "الغزاوي" أن نسبة التوريد الحالية بلغت 103% زيادة عن الحد الأدنى المستهدف، موضحا أن تسليم القمح يتم من خلال لجان ممثلة لـ4 جهات، وهى الزراعة والتموين والسلامة والغذاء، وأمناء الشون والهناجر، مشيرا إلى أن التوريد يتم في 11 شونة، عبارة عن 3 شون تابعة لمطاحن شرق الدلتا، و8 هناجر تابعة للبنك الزراعي، وشونة مدينة شربين.

وأكد أن المديرية في حالة تأهب تام لاستلام القمح، وسط تعليمات مشددة بالتدخل الفوري لإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تعوق عمليات الحصاد وتوريد القمح، كما كشف "الغزاوي" عن حصول محطتي غربلة التقاوى في مدينة شربين، وقرية جمصة إلى 412,665 طن، لزراعتها في العام القادم.

من جهة أخرى، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مراحل التوريد والتخزين، في جميع شون دمياط، في التوفيقية بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، للتأكد من أن التخزين يتم طبقاً للمعايير المحددة لضمان سلامة المحصول، وكذلك الكمية الموردة لجميع الشون حتى الآن.

يذكر أن إجمالي المساحة المزروعة من القمح بنطاق المحافظة 30170 فدانا و13 قيراطا، ومن المقرر توريد 52.798.417 ألف طن من الأقماح خلال الموسم، ويستمر التوريد حتى شهر أغسطس القادم.