ترحيل أكثر من 2200 أفغاني من إيران وباكستان

ذكر مسئول أن أكثر من 2200 لاجئ أفغاني تم ترحيلهم من إيران وباكستان المجاورتين في يوم واحد.

ونشر الملا حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الإمارة الإسلامية في أفغانستان، تقرير المفوضية العليا لمعالجة قضايا المهاجرين على حسابه على موقع إكس، والذي يظهر أن 450 أسرة، تتكون من 2254 شخصا عادوا إلى البلاد أمس الثلاثاء، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن العائدين دخلوا إلى أفغانستان من خلال معبر إسلام قلعة في هيرات وبولي أبريشام في نمروز وسبين بولداك في قندهار وبهرامشا في هلمند وتورخام في ننكارهار.

وأضاف فطرت أنه تم إعادة توطين 199 أسرة عائدة "1018 فردا" في مناطقها الأصلية، بينما حصلت 417 أسرة على مساعدات إضافية.

وأمس الأول الاثنين، تم إعادة 2827 مهاجرا أفغانيا أيضا من إيران وباكستان.