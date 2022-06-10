خالد داود لـ«الشروق»: هناك مؤشرات لجدية الحوار الوطني المرتقب.. ولم نضع شروطا للحوار

الحركة المدنية تتحفظ على بيان إدارة الحوار الوطني.. و«الوفد» و«التجمع» يرحبان