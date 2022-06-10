 صحف لبنانية: تفاؤل حذر بزيارة الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل - بوابة الشروق
الجمعة 10 يونيو 2022 8:29 م القاهرة القاهرة 24°