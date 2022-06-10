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مصر
برلماني يطالب باستقالة اتحاد الكرة والجهاز الفني واستدعاء وزير الرياضة أمام النواب
خالد داود لـ«الشروق»: هناك مؤشرات لجدية الحوار الوطني المرتقب.. ولم نضع شروطا للحوار
الحركة المدنية تتحفظ على بيان إدارة الحوار الوطني.. و«الوفد» و«التجمع» يرحبان
السكة الحديد تتخذ إجراءات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
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الادعاء العام في باريس يطالب بالمؤبد للمشتبه به الرئيسي في هجمات باريس
الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية المُستمرة على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس المحتلة
شولتز: التوصل إلى اتفاق بين صربيا وكوسوفو سيحل مسألة الاعتراف بالأخيرة
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كريم بنزيما يقود هجوم منتخب فرنسا أمام النمسا في دوري الأمم
تقارير: زيدان يقترب من تدريب باريس سان جيرمان
الشوربجي يهزم طارق مؤمن ويتأهل إلى نهائي بطولة نيكر موريشيوس للإسكواش
رأي
فن
الفنان محمد عز: الغناء لا يمنعني من التركيز في التمثيل
المؤلف إسلام حافظ يعلن تقديم فيلم «الدبابة» لياسر جلال
المطرب العراقي قصي حاتم يروج لأغنتيه الجديدة «حبني واقصر الشر»
الأوبرا المصرية تستضيف عرض الفيلم التسجيلي روح إخناتون الأحد المقبل
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مواطن
الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 4 يونيو حتى 10 يونيو 2022
المشاط تطالب المؤسسات الدولية بالتوسع في أدوات تقليل المخاطر والتمويل المبتكر
الانتهاء من 285 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و700 مليون جنيه بالبحيرة
حوادث وقضايا
مقتل مدرس على يد شقيقه بأسوان
حريق بمحل أقمشة في كفرالشيخ
أهالي قرية بالدقهلية يجمعون تبرعات تتجاوز مليون جنيه لشخص احترق ابنه الشاب داخل سيارة نقل
القبض على المتهم بالنصب على 20 مواطنا عن طريق الفيسبوك فى الساحل