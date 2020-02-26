اليونان تسجل 4500 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

سجلت اليونان 4500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات مرتبطة بالوباء، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 3 ملايين و487 ألفا و775، والوفيات إلى 29 ألفا و976.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن. وتلقى 7 ملايين و626 ألفا و246 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 17ر73%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.