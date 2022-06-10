أحيا الفنان عمرو دياب، حفل زفاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي السابق لوزارة الصحة، على "مي عبد السلام" نجلة رجل الأعمال مصطفى عبد السلام، بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

وكان من أبرز الحضور الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، و الدكتورة هالة زايد، والسفيرة ميرفت التلاوي ، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والفنانة إلهام شاهين، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وأحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والمستشار محمد عبد الواحد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بجانب عدد من المحافظين والمسؤولين.



كما شهد الحفل حضور عدد من الإعلاميين رؤساء تحرير الصحف الخاصة والقومية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بينهم عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، والنائب علاء عابد وعمرو السنباطي، بالإضافة للمحامي الدولي خالد أبو بكر، والاعلامية بسمة وهبة، ولميس الحديدي وتامر أمين، والكاتب الصحفي عادل الدرجلي، رئيس تحرير برنامج "من مصر"، على سي بي سي، بالإضافة إلى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والمستشار عدلي حسين، والفنانة القديرة نبيلة عبيد، والفنان محمد رمضان، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وشهد الحفل أيضًا حضور السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ومصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، ونقيب الأطباء، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.