إيهاب الكومي: اتحاد الكرة تعاقد مع إيهاب جلال بسبب كثرة الديون

تحدث إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن خسارة الفراعنة، مساء أمس، أمام إثيوبيا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، مؤكدًا أنه لن تكون نهاية المطاف.

وقدم المنتخب واحدة من أسوء، مبارياته خلال الفترة الماضية، بعد الخسارة بهدفين نظيفين، أمام إثيوبيا، في المباراة التي أقيمت بـ مالاوي، بالجولة الثانية عن المجموعة الرابعة، ليحتل المركز الرابع بجمع 3 نقاط مثل باق الفرق الثلاثة.

وقال الكومي، في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": «اتحاد الكرة كان يجهز للتجديد لكيروش، ولكن فوجئنا قبل دخول الاجتماع مع كيروش بـ جمال علام يبلغنا باعتذار كيروش عن عدم الاستمرار».

وأضاف: «المجلس الحالي استلم الاتحاد مثقلا بالهموم والديون، ولم نكن نستطيع الوفاء بالتعاقد مع مدير فني أجنبي ولذلك تم الاتفاق على تعيين مدير فني مصر، وتم طرح اسم إيهاب جلال ولم يعترض عليه أحد من المجلس بالكامل».

وأوضح: «اعتراضات حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس كانت تتعلق بعملية تطوير شاملة لكرة القدم بضم 50 خبيرا ونقاد رياضيين وأكاديميين لعمل ورشة عمل لتقديم رؤية الاتحاد لتطوير منظومة كرة القدم للسنوات المقبلة، وليست على تعيين إيهاب جلال».

وشدد: «الاتحاد للمرة الأولى كان سيعمل بشكل منظم وإذا كان صلاح الكرة المصرية في رحيل المجلس فليرحل ولكن هناك خطة واضحة للإصلاح».

ويستعد المنتخب، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في مباراة دولية ودية يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، والتي ستقام على ملعب سيول.