بنزيما يقود هجوم منتخب فرنسا أمام النمسا في دوري الأمم

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أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه لمواجهة النمسا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتضن ملعب إرنست هابل في مدينة فيينا، المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا والنمسا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم.

ويقود هجوم المنتخب الفرنسي في مواجهة اليوم، الثلاثي موسي ديابي و أنطوان جريزمان وكريم بنزيما.

وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي كما يلي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.



الدفاع: بافارد، ابراهيما كوناتي، وليام ساليبا.



خط الوسط: كمارا، تشواميني، كومان، ثيو هيرنانديز.



الهجوم: موسي ديابي، جريزمان، كريم بنزيما.