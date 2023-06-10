توافد مندوبي قضايا الدولة الجدد إلى وزارة العدل لحلف اليمين الدستورية

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بدأ أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد التوافد إلى مقر وزارة العدل لحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة.

ويشهد وزير العدل المستشار عمر مروان والمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، وقيادات الوزارة العدل والهيئة، اليوم السبت، احتفالية حلف اليمين الدستورية، لاعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعتي 2017 و2018 بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في لاظوغلي.

كان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارين جمهوريين برقمي 207 و208 لسنة 2023، بتعيين 485 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من دفعتي 2017 و2018.