سجل جيد للأهلي خارج ملعبه قبل مواجهة الوداد في الدار البيضاء

يتطلع الفريق الأول بالنادي الأهلي، الذي يلعب النهائي الـ16 في دوري أبطال إفريقيا، لمنح الكرة المصرية لقبها الـ17 في المسابقة القارية.

وتحمل أندية مصر الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، بعدما حصل الزمالك على 5 ألقاب ونال الإسماعيلي لقبًا وحيدًا، بخلاف ألقاب الأهلي العشرة.

ورغم صعوبة مهمته، يطمع الأهلي، الذي يخوض النهائي السادس خلال المواسم السبعة الأخيرة بدوري الأبطال، في الحصول على اللقب للمرة الثالثة خلال آخر 4 نسخ.

ويمتلك الأهلي سجلًا لا بأس به خلال رحلاته خارج ملعبه، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلا وحيدًا، بينما تكبد خسارتين خلال لقاءاته الستة التي لعبها بعيدًا عن قواعده في النسخة الجارية للمسابقة.

وتمكن الأهلي من هز الشباك في 4 مباريات خلال مواجهاته خارج مصر، وعجز عن التسجيل في مباراتين فقط، وهو ما يبرز قوته الهجومية في ملاعب منافسيه، التي شهدت تسجيله 10 أهداف.

في الوقت نفسه، حافظ الأهلي على نظافة شباكه في 4 مواجهات في لقاءاته الستة التي لعبها خارج ملعبه، وهو ما يكشف أيضًا عن تماسك خط دفاعه بعيدا عن مصر، باستثناء مباراته ضد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، التي تلقى خلالها خسارة كبيرة 2 / 5 في مرحلة دور المجموعات.

وخلال مشواره بالموسم الحالي في دوري أبطال إفريقيا، حقق فريق الأهلي 9 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين، وأحرز لاعبوه 26 هدفًا واستقبل مرماه 9 أهداف.

ويبحث الأهلي عن تقليص الفارق الذي يفصله عن ريال مدريد الإسباني في منافستهما الشرسة على صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية في العالم، والتي يتربع الفريق الملكي على قمتها حاليا برصيد 29 لقبًا، بفارق 5 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أبناء القلعة الحمراء.