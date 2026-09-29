نبيل فهمي يؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والمسارات السياسية القائمة، فضلاً عن تحركات الفاعلين الإقليميين والدوليين المعنيين بالشأن الليبي. واستعرضت المبعوثة الأممية الجهود التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، والاتصالات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية بهدف دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف الملائمة لإحراز تقدم في المسارات القائمة.

وأكد الأمين العام ثوابت موقف جامعة الدول العربية الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، مشدداً على أهمية مساعدة الليبيين على تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى توافقات وطنية تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

كما شدد فهمي على أهمية تكامل الجهود العربية والأممية وتنسيق التحركات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتجاوز حالة الانقسام، ويهيئ الظروف للتوصل إلى حلول ليبية تحظى بالتوافق اللازم.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن سبل تعزيز التنسيق بين جامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العملية السياسية ومساندة الليبيين في جهودهم الرامية إلى استعادة الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة، وبما يلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.