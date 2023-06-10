تعليم الأقصر تنتهي من الاستعدادات لبدء امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل التربية والتعليم بالأقصر، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين من خلال تجهيز 38 استراحة؛ لاستقبالهم في الإدارات التعليمية السبع من الزينية شمالا حتى إسنا جنوبا.

وأكد "خالد"، لـ"الشروق"، مناقشة سبل تحقيق الحماية والوقاية للطلاب في أثناء الامتحانات التي ستنطلق بداية من يوم الإثنين الموافق 12 يونيو، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو، مشيرا إلى توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار خالد، إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوي العام بانتظام.

وكشف عن تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية؛ لمتابعة الموقف أولًا بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للامتحانات.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 7 آلاف طالب وطالبة يؤدون الامتحان داخل 22 لجنة امتحانية، وتم تجهيز 18 استراحة سيقيم بها رؤساء اللجان والمراقبين من تجهيزات ودورات المياه؛ بغرض توفير إقامة كريمة للمنتدبين.