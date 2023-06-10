عشرات الآلاف من الصرب يحتجون مجددا ضد العنف

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة الصربية بلجراد، يوم الجمعة، ضد العنف في البلاد.
وهذا هو الاحتجاج السادس على التوالي بعد مقتل 18 شخصا في هجومين في مايو الماضي.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المشاركين في المظاهرات تجمعوا ليلة الجمعة، أمام البرلمان في وسط المدينة وساروا في طابورين منفصلين إلى مبنى الحكومة.
وطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس ألكسندر فوتشيتش ومسئولي الأمن. واتهموا فوتشيتش ووسائل الإعلام الشعبية التي يسيطر عليها، بخلق مناخ من الكراهية والعنف.
ودعت أحزاب المعارضة اليسارية والليبرالية والحركات المدنية إلى المشاركة في المظاهرات.
يذكر أنه في 3 مايو، أطلق صبي/ 13 عاما /النار وقتل تسعة من زملائه وحارس أمن في مدرسة في بلجراد.
وفي اليوم التالي، أطلق شاب / 21 عاما/ النار على أشخاص في قرية بالقرب من بلجراد، مما أسفر عن مقتل ثمانية منهم.
وتسبب الحادثان غير المرتبطين في بث الرعب في جميع أنحاء البلاد.