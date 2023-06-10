أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم) بنسبة 2.7% في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل، وسجل 174.1 نقطة، كما ارتفاع التضخم على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية إلى 33.7% مقابل 15.3% لنفس الشهر من العام السابق.



وأرجع جهاز الاحصاء، ارتفاع التضخم على أساس شهري في مايو، إلى زيادة الأقسام المكونة للمؤشر، حيث ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 4.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.8%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.9%، والفاكهة بنسبة 4.6%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 12.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 3.7%.



وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 5.0%، وقسم الملابس والاحذية بنسبة 2.2%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.8%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.0%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 4.0%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 3.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.7%.



وبشأن أسباب ارتفاع التضخم في مايو على أساس سنوي إلى 33.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ذكر جهاز الإحصاء، أن ذلك يعود إلى زيادة قسم الطعام والمشروبات بنسبة 58.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 65.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 87.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 67.7%، والزيوت والدهون بنسبة 32.6%، والفاكهة بنسبة 15.6%، والخضروات بنسبة 26.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 34.8%.



وأشار الجهاز، إلى ارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 23.2%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 22.2%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 38.8%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 18.0% وقسم النقل والمواصلات بنسبة 25.1%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.3%.



كما ارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 27.3%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 48.8%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 29.8%.