البرهان: ندعم أي حل ينهي حرب المليشيا المتمردة المدعومة بمرتزقة أجانب

قال رئيس مجلس السيادة في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إن حكومة بلاده مع أي حل ينهي حرب المليشيا المتمردة بمعاونة المرتزقة الأجانب ويعيد الطمانينة للشعب.



وأعرب البرهان، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني، عن شكره لرئيس الاتحاد على اتصاله ومتابعته الشخصية لملف السودان، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته.



من جهته، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي، ضرورة أن يكون الحل إفريقيًّا لإحلال السلام في السودان.



وتطرق الاتصال، وفقا لبيان مجلس السيادة السوداني، للجهود المبذولة عبر منبر جدة لحل الأزمة في السودان بالرغم من فشل جميع الهدن وذلك لعدم وجود آليات فعالة وملزمة لمتابعة خروقات مليشيا الدعم السريع المتمردة وعدم إلتزامها بإخلاء منازل المواطنين والمستشفيات ومراكز الخدمات والمرافق العامة والمقرات الحكومية.



وأمس الجمعة، أعلن الجيش السوداني، موافقته على اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء ‏البلاد لمدة 24 ساعة‎.‎



وجاء في بيان للقوات المسلحة السودانية، أنه تقديرا لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها السودانيون جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة.



وحذرت السعودية والولايات المتحدة في البيان من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.



وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.