خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي ضحايا غزة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة تحت عنوان: «مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة»، لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي، ليصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى 2000 حاج، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، رفع وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد حرصهما الدائم وعنايتهما المستمرة بالشعب الفلسطيني الشقيق، وتترجم الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادة المملكة للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة.

وأكد أن «هذه الاستضافة الاستثنائية تعدّ بلسماً وتخفيفاً لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وليست هذه اللفتة الإنسانية بغريبة على المملكة للوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فيما يوليانه من اهتمام بقضايا الأمة الإسلامية عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص».

وأشار في الوقت نفسه إلى أن «هذه اللفتة الإنسانية من قيادة المملكة والمتمثلة في تمكين ذوي الشهداء والمصابين من أهالي غزة من أداء شعيرة الحج، هي امتداد لمساعي المملكة وحرصها الدائم على نصرة الأشقاء في فلسطين».

ولفت إلى أن «الوزارة منذ صدور الأمر الملكي استعدت لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين في فلسطين، وإعداد خطة لذلك من خلال عدد من اللجان التي مهمتها العناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتمكينهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة»، سائلاً -المولى عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يبارك في جهودهما وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.