قطر تعزز دعمها الصحي لغزة بمشروع تأهيل طبي يستهدف 21 ألف جريح ومريض

يواصل الهلال الأحمر القطري، تدخلاته الصحية النوعية، من خلال دعم خدمات التأهيل والرعاية الطبية لنحو 21 ألف مستفيد من المرضى والمصابين في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في قطاع غزة، ضمن مشروع "تحسين الوصول لخدمات التأهيل الطبي والنفسي والمبيت في محافظتي غزة والشمال".

وفي هذا السياق، أشار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة أكرم نصار، إلى أن المشروع الجديد يأتي امتداداً لتدخلات الهلال الأحمر القطري المستمرة للتخفيف من المعاناة اليومية للسكان، وضمان استمرار الخدمات الصحية المقدمة لأكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ولفت نصار، إلى أن المشروع يتضمن تقديم خدمات التأهيل الطبي على مدار 9 أشهر، إضافة إلى إصلاح وصيانة نظام الطاقة الشمسية في مستشفى الوفاء، بما يضمن استدامة الخدمات التأهيلية والسريرية وعدم انقطاعها، وخاصةً في ظل النقص الحاد في مصادر الطاقة بقطاع غزة.

ومن جانبه، أوضح مدير عام مستشفى الوفاء فؤاد نجم، أن المشروع يشكل إنقاذاً عاجلاً في ظل خروج معظم المستشفيات عن الخدمة، وصعوبة تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية في قطاع غزة.

وأضاف أن الهلال الأحمر القطري يدعم من خلال هذا المشروع تقديم خدمات المبيت الشامل، والعلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي، إلى جانب خدمات الأشعة والمختبر، للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأطفال دون سن 12 عاماً، والنساء، وكبار السن، والحالات المجتمعية.