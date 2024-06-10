 الدفاعات الجوية الروسية تدمر ثلاث مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك - بوابة الشروق
الإثنين 10 يونيو 2024 1:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الدفاعات الجوية الروسية تدمر ثلاث مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 1:11 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 1:11 م

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقال بوجوماز، عبر منصة تليجرام، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوجوماز: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة نافلينسكي دون وقوع إصابات أو أضرار".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب سبوتنيك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك