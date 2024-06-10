مشادة كلامية حادة بين سموتريتش وعدد من ذوي المحتجزين خلال جلسة بالكنيست

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الاثنين، بوقوع مشادة كلامية حادة بين وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وعدد من ذوي المحتجزين خلال جلسة بالكنيست.

وقال موقع «والا» العبري، إن الوزير الإسرائيلي وصف الحملة التي تشنها بعض عائلات المحتجزين لإعادة ذويهم بـ«الساخرة»، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الموجودين في القاعة.

وأشار «سموتريتش» إلى أن المسألة التي تثيرها العائلات «من أصعب القضايا وأشدها إيلاما، ولكنها تحتاج إلى إدارتها بطريقة واقعية حتى تكون مفيدة وغير مثيرة للانقسام».

ولفت إلى أن «إبرام صفقة تبادل مع حماس واستمرار الحركة في حكم قطاع غزة، سيؤدي إلى قتل المزيد من اليهود، وتكرار أحداث 7 أكتوبر»، بحسب مزاعمه.

وتابع: «صفقة شاليط التي أسفرت عن إطلاق سراح زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، أدت إلى مقتل 1500 يهودي حتى الآن».

واعتبر الوزير المتطرف أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع ملف المحتجزين هو «زيادة الضغط العسكري بشكل أكبر على حماس».

ووصف صفقة التبادل المرتقبة مع حماس بأنها «خطيرة وغير شرعية»، مضيفًا: «لن أعرض دولتنا وشعبها للخطر، سأفعل الكثير لإعادة المختطفين، سأدفع ثمنا باهظا، وسأرسل أقاربي للقتال.. لن أوقف الحرب قبل تدمير حماس».