قال كاظم أبو خلف متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، إن الأطفال في قطاع غزة يواجهون أوضاعًا شديدة المأساوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الاثنين، أنّ 90% من أطفال غزة يعانون من الفقر الغذائي الشديد، وهو ما يمثل تهديدًا لحياتهم.

وأشار إلى أنّ هناك عددًا كبيرًا من الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكدا أن هذا الأمر نتيجة طبيعية للإمعان في التضييق على وصول المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أنه قبل الحرب كان يدخل إلى قطاع غزة 500 شاحنة يوميا محملة بكل أنواع المساعدات، لكن المعدل حاليا يبلغ نحو 100 شاحنة يوميا.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية التي تدخل للقطاع ليست ذات أولوية في الفترة الحالية في ظل الأوضاع التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.

ونوه بأنّ الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بغير ذات معنى لأنّ شروطها الأساسية غير متوفرة حتى الآن.

