حزب الله ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل بأقل من يوم

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نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 09 يونيو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 10:35: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيترون ومركبا.

3- استهداف أماكن استقرار وتموضع ال‏ضباط والجنود في مقر قيادة كتيبة المدفعية ‌‏في أودم عبر هجوم جوي بِسرب من المسيرات الانقضاضية، كرد على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة الخيام.

4- الساعة 13:50:‏ استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها.

5- الساعة 13:55: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- تصدي وحدات الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة ‏الجنوب وإجبارها على الفرار والتراجع خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1-الساعة 12:50: استهداف موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزاته ‏التجسسية بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وإصابتها إصابةً مباشرة، حيث تمّ تدمير التجهيزات ‏المستهدفة».‏