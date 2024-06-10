أهالي قرية غرب سهيل النوبية يستوقفون وزير النقل ويشكرون الرئيس السيسي على إنشاء محور بديل خزان أسوان

استوقف أهالي قرية غرب سهيل النوبية بأسوان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال تفقدهما لمحور بديل خزان أسوان لمتابعة جاهزيته للافتتاح خلال الفترة القادمة. حيث رحبوا بالوزير والمحافظ، معبرين عن سعادتهم بالمحور الجديد، كما طالبوا الوزير بنقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تخدم المواطنين، ومنها محور بديل خزان أسوان.

وأكد الأهالي أن المحور يسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، وخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلاً عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

وأشاد الأهالي بهذا المشروع التنموي العملاق الذي يخدم أهالي محافظة أسوان، كما قدموا الشكر للرئيس لتوجيهه بإنشاء مطلعين ومنزلين لخدمة قرية غرب سهيل، والذي كان أحد مطالبهم في زيارة سابقة لوزير النقل للمحور، معبرين عن امتنانهم العميق بهذا الاهتمام من الدولة المصرية بكل ما يخدم المواطنين ويسهل حركة تنقلاتهم المختلفة.