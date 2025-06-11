عمدة لوس أنجلوس تدعو ترامب إلى إيقاف مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة

قالت كارين باس عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إن إدارتها سمعت بأن مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قد تستمر لمدة الـ30 يوما القادمة، إن لم يكن أكثر.

وذكرت "باس"، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "إنه إحساس بالترهيب والخوف غير ضروري بالمرة ويفسد مدينتنا بشدة".

وقالت العمدة إنها ستتصل بالرئيس دونالد ترامب مطالبة إياه بوقف المداهمات.

وتهكمت "باس"، على مزاعم ترامب يوم السبت الماضي بأن الحرس الوطني ساعد في حماية المدينة، خاصة أنها لم تصل حتى أمس الأول الأحد، موضحة أن قوات الحرس "ثابتة"، وتحمي مبنى اتحاديا في المدينة.

وأضافت: "إنهم لا يسيطرون على الحشود أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك لا أعلم كيف له أن يقول إن الحرس الوطني أنقذ الموقف، إن من أنقذ الموقف هي وكالات إنفاذ القانون المحلية".