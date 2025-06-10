ضبط 6 قضايا مخدرات وتنفيذ 626 حكما قضائيا خلال حملات أمنية بمحافظتي دمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملات في دمياط، عن ضبط 4 قضايا مخدرات، ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلوجرامات حشيش، وأكثر من 11 كيلوجرام بانجو، 13 كيلوجراما لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين، وذلك بحوزة 5 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية، مع ضبط 2 فرد محلي بدون ترخيص.

وفي أسوان تمكن الأمن من ضبط قضيتين مخدرات، ضُبط خلالهم أكثر من 6 كيلوجرام حشيش، كمية لمخدر الشابو، بحوزة متهمان "لأحدهما معلومات جنائية"، كما تم ضبط 2 بندقية آلية بدون ترخيص، وذلك بخلاف تنفيذ 626 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.