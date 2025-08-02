رئيس الفلبين يزور الهند الأسبوع المقبل

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، أنه من المقرر أن يزور رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن الهند الأسبوع المقبل لبحث توسيع التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الدولتين.

وتم الترتيب للزيارة، التي تتزامن مع الذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الفلبين والهند، بناء على دعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، حسب صحيفة مانيلا تايمز الفلبينية اليوم السبت.

وخلال إحاطة قبل مغادرة ماركوس، قالت مساعدة وزير الشئون الخارجية إيفانجلين دوكروك، إن ماركوس سيلتقي مع الرئيس الهندي دروبادي مورمو ورئيس الوزراء مودي لبحث قضايا إقليمية ودولية.

وأضافت أنه من المتوقع أن توقع الفلبين على 6 اتفاقيات ثنائية على الأقل مع الهند تغطي مجموعة واسعة من المجالات، مثل القانون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.