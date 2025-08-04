نقل المئات من أطفال غزة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج

من المنتظر أن يتم إجلاء ما يصل إلى 300 طفل من غزة وتقديم العلاج الطبي لهم في المملكة المتحدة، وتردد أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الخطة خلال أسابيع.

ومن المنتظر أن يرافق كل طفل أحد الوالدين أو الوصي، وكذلك الأشقاء إذا لزم الأمر، وستقوم وزارة الداخلية في المملكة المتحدة بإجراء فحوصات بيومترية وأمنية قبل السفر ، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.

وسيتم هذا بالتوازي مع مبادرة "مشروع الأمل النقي، وهي مجموعة تم إنشاؤها لإحضار الأطفال المرضى والجرحى من غزة إلى المملكة المتحدة بشكل خاص لتلقي العلاج.

ويقدر عدد الأطفال الذين استشهدوا أو أصيبوا في غزة منذ أكتوبر 2023 بنحو 50 ألف طفل، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح الأسبوع الماضي إن المملكة المتحدة تقوم "بشكل عاجل بتسريع" الجهود لإحضار الأطفال للعلاج.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن متحدث باسم الحكومة قوله : "نحن نقوم بوضع خطط لإجلاء المزيد من الأطفال من غزة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، بما في ذلك إحضارهم إلى المملكة المتحدة للعلاج المتخصص، لأن هذا هو أفضل خيار لرعايتهم".