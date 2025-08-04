حبس سوزي الأردنية احتياطيًا في اتهامها ببث فيديوهات تخدش الحياء العام

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أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر الشهيرة بـ"سوزي الأردنية" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "سوزي الأردنية"، على خلفية عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، والترويج لمحتوى يُخالف الآداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والحصول على أرباح مالية.

وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة في القاهرة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع واعترفت بنشر المقاطع محل الاتهام لتحقيق مكاسب مادية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.