الدفاع الروسية: إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال ساعتين

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية وأسقطت 11 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات والبحر الأسود، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان.





وجاء في البيان: "بين الساعة 21:00 و23:00 بتوقيت موسكو، من يوم الثالث من أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي وأسقطت 11 مسيرة أوكرانية".



وأضاف: "4 مسيرات في أجواء جمهورية القرم، 3 مسيرات في أجواء مقاطعة بريانسك، مسيرتين في أجواء البحر الأسود، ومسيرة واحدة في أجواء كل من مقاطعتي كورسك وأوريول".

في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية، إسقاط 274 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.