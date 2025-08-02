إسرائيليون يطالبون مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بالعمل على إعادة المحتجزين من غزة

طالب متظاهرون إسرائيليون، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، السبت، بالعمل على إعادة محتجزيهم من قطاع غزة عبر صفقة فورية مع حركة حماس.

جاء ذلك عقب وصول ويتكوف إلى "ساحة المحتجزين" وسط تل أبيب، حيث تظاهر المئات هناك للمطالبة باستعادة المحتجزين عبر صفقة مع حركة حماس.

وبثت "القناة 13" العبرية الخاصة، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول ويتكوف إلى "ساحة المحتجزين"، حيث استقبله متظاهرون بهتافات من بينها "أعيدوا المحتجزين الآن".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "يلتقي ويتكوف الآن مع العائلات في ساحة المحتجزين"، دون مزيد من التفاصيل.

ووصل ويتكوف، الخميس، إلى إسرائيل والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما زار الجمعة، برفح جنوبي قطاع غزة أحد مراكز المساعدات التابعة لما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية.

وفي سياق متصل، قالت هيئة عائلات المحتجزين في بيان نشرته على إكس تزامنا مع مرور 666 يوما على اندلاع الحرب: "أولادنا يتحوّلون إلى جلد وعظم، لا مزيد من التأجيل، لا تتركوهم خلفكم بعد الآن، أوقفوا هذا الكابوس وأخرجوهم من الأنفاق إلى البيت".

وفي المظاهرة بتل أبيب، قالت عيناف والدة المحتجز ماتان تسينغاوكر مخاطبة رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو، حان الوقت للارتقاء فوق السياسة، وفعل الشيء الوحيد الذي سيُعيد المحتجزين – طرح اتفاق شامل ينهي الحرب، افعل ذلك الآن، دون مماطلة".

يشار إلى أن المظاهرة في تل أبيب كانت قد دعت إليها هيئة عائلات المحتجزين، "في أعقاب مقاطع فيديو نشرتها حماس والجهاد الإسلامي في الأيام الأخيرة، والتي يظهر فيها المحتجزان أفيتار ديفيد وروم بارسلافسكي وهما في حالة نفسية وجسدية صعبة"، وفق "هآرتس".

والجمعة، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا للمحتجز الإسرائيلي أفيتار ديفيد، حيث ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن؛ نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة.

وبعد نشر الفيديو، كتبت "يعلاه" شقيقة ديفيد، على إنستجرام: "وضع أفيتار وجّه لي مليون لكمة في القلب".

وفي أعقاب ذلك، هاجم عدد من أقارب المحتجزين الحكومة الإسرائيلية؛ بسبب الجمود في مفاوضات الإفراج عنهم.

وكتب "يوتام"، شقيق الجندي المحتجز نمرود كوهين: "محرقة، حكومة إسرائيل- المسئولية عليكم"، وفق "هآرتس".

وقالت "عيديت" والدة المحتجز "ألون أوهل": "الفيديو هو نداء استغاثة عاجل لاستئناف المفاوضات وإنقاذ المحتجزين، أنا أصرخ كأم – أوقفوا هذا الكابوس".

أما "عنات" والدة الجندي المحتجز متان أنغرست، فقالت: "أولادنا أصبحوا هياكل عظمية، وتُركوا ليموتوا، هذا هو انهيار الأخلاق اليهودية".

والخميس، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطع فيديو، قالت إنه الأخير للمحتجز روم بارسلافسكي، قبل فقدان الاتصال بالمجموعة المحتجزة له.

وظهر بارسلافسكي، وهو في حالة هزال جسدي شديد، جراء التجويع الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ما ينعكس بدوره على المحتجزين هناك.

وقالت عائلته في بيان عقب ذلك: "روم هو مثال لكل المحتجزين، ويجب إعادتهم جميعا الآن. هو لا يتلقى طعاما، لا يتلقى دواء. لقد تم نسيانه هناك ببساطة".

فيما بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، مقطعا للمحتجز الإسرائيلي أفيتار ديفيد، حيث ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة.

وأظهر الفيديو المحتجز جالسا على سرير في غرفة ضيقة، وقد برزت عظامه بشكل واضح نتيجة سوء التغذية.

وتقدر تل أبيب، وجود 50 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وقبل أيام، انسحبت إسرائيل، من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.