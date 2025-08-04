 مسؤولة أوروبية تطالب الاحتلال بإيقاف تجويع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤولة أوروبية تطالب الاحتلال بإيقاف تجويع غزة


نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 2:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 2:03 ص

طالبت مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف سياسة التجويع في قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت لحبيب، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، إن حجم المعاناة الإنسانية في غزة مروّع، مطالبة الاحتلال بإنهاء سياسة التجويع التي يمارسها ضد المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية وعلى نطاق واسع.

وأعربت عن الصدمة من حجم المعاناة الإنسانية التي يشهدها المدنيون، مشددة على ضرورة أن تسود الإنسانية في غزة.

 


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