أوتشا: 96% من الأسر في غزة تواجه انعدام الأمن المائي

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إن 96% من الأسر في قطاع غزة تواجه انعدام الأمن المائي.

وحذّر المكتب الأممي في تقرير، اليوم الأحد، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن شبح المجاعة بات يخيم على السكان، في ظل الانهيار شبه الكامل لقطاعات المياه والصرف الصحي.

وأفاد بأن 96% من الأسر في غزة تواجه انعداما في الأمن المائي، ما يعني أنها غير قادرة على الوصول إلى مصادر مياه آمنة وصالحة للاستخدام اليومي

كما كشف التقرير أن 90% من السكان يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى مياه الشرب، في ظل تدمير البنية التحتية ونفاد الموارد الأساسية، ما يزيد من احتمالات تفشي الأمراض ونقص التغذية.

وأضاف أن 75% من سكان غزة يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى دورات المياه، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وتأتي هذه التحذيرات وسط استمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية، في وقت تطالب فيه منظمات الإغاثة الدولية بتدخل عاجل لتأمين الاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة.

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