الممثل مارك رافالو في مكالمة للبيت الأبيض: أوقفوا تسليح إسرائيل وأنقذوا غزة

أجرى الممثل الأمريكي مارك رافالو مكالمة عبر خط التعليقات التابع للبيت الأبيض، وجه خلالها نداءً عاجلًا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، مطالبًا بوقف ما وصفه بـ"المجازر" و"التجويع القسري" في قطاع غزة.

وقال رافالو في رسالة صوتية جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي: "أنا أتصل لأطلب من الرئيس بايدن وإدارته اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجازر والتجويع القسري للفلسطينيين في غزة".

ودعا الممثل المعروف بمواقفه السياسية والإنسانية الجريئة إلى وقف تسليح إسرائيل، وضمان تدفق المواد الغذائية والأدوية والمساعدات بحرية إلى المدنيين، معتبرًا أن ذلك أولوية إنسانية مُلحّة.

وأضاف: "بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، لديه القدرة على إنهاء التجويع القسري في غزة الآن، من خلال دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى فتح المعابر، وضمان وقف إطلاق نار فوري ودائم، والتوقف عن تسليح إسرائيل".

كما طالب بـ"إعادة الرهائن إلى عائلاتهم" وإنهاء ما وصفه بـ"المعاناة المروعة" للفلسطينيين.



دعم متواصل لغزة

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، لم يتردد رافالو في التعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين؛ إذ وصف ما يحدث في القطاع بـ"الإبادة الجماعية"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما شارك في حملات إلكترونية تطالب بوقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.

وفي أكثر من مناسبة، أعاد رافالو نشر تقارير حقوقية توثق الانتهاكات ضد المدنيين، وشارك في فعاليات داعمة لوقف الحرب، كان أبرزها ارتداؤه شارة "Artists4Ceasefire" الحمراء خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، تعبيرًا عن دعمه لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في القطاع.

معارضة مستمرة لترامب

تُعد هذه المكالمة امتدادًا لموقف رافالو الرافض لسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان قد وصفه سابقًا بأنه "تهديد مباشر للديمقراطية الأمريكية".

ويُعرف عن رافالو انتقاده المستمر لسياسات ترامب في ملفات حقوق الإنسان، الهجرة، والبيئة، وقد شارك في فعاليات احتجاجية ضده، من بينها مظاهرات "No Kings" المناهضة لإعادة ترشحه في انتخابات 2024.