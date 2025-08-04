نتنياهو: حماس لا تريد صفقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن حركة حماس الفلسطينية لا تهتم بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو إطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو في رسالة فيديو: "أنا أفهم بالضبط ما تريده حماس. إنها لا تريد صفقة".

وأضاف أن مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرتها حماس قد عززت فقط من تصميمه على هزيمة الحركة وإعادة الرهائن إلى الوطن.

وقوبلت تصريحات نتنياهو بانتقادات حادة من منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، الذي يمثل معظم عائلات الرهائن الخمسين الذين لا يزال يعتقد أنهم في غزة.

وقالت المجموعة في بيان: "منذ 22 شهرا، تم بيع الوهم للشعب بأن الضغط العسكري والقتال المكثف سيعيدان الرهائن".

وتابعت المجموعة "يجب قول الحقيقة: توسيع الحرب يعرض حياة الرهائن للخطر الذين هم في خطر الموت الوشيك. لقد رأينا الصور المروعة للرهائن في الأنفاق، لن تكتب لهم النجاة في ظل المزيد من أيام الرعب الطويلة".

وفي الأيام الأخيرة، نشرت حماس مقاطع فيديو تظهر اثنين من الرهائن في حالة سوء تغذية حاد.

وصدمت الصور الشعب الإسرائيلي والعديد من الأشخاص حول العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث عبر قادة من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن فزعهم.

وفي إسرائيل، يشتبه في أن حماس تعمدت دفع الرهائن إلى حافة المجاعة من أجل ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو.

وقال نتنياهو:"إنهم [حماس] يريدون أن يكسرونا - بهذه الفيديوهات المروعة، بهذه الدعاية المرعبة الكاذبة التي تنشرها في جميع أنحاء العالم، لكننا لن ننكسر".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تدرس الحكومة الإسرائيلية تنفيذ عمل عسكري لإنقاذ الرهائن المتبقين.

وقال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه للعديد من الصحف إن نتنياهو يسعى لتأمين إطلاق سراحهم "من خلال نصر عسكري حاسم". وأضاف المسؤول أن المحادثات مع الولايات المتحدة جارية، وسط مؤشرات على أن حماس لا تزال غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات غير المباشرة.

ومع ذلك، سيتم ضمان المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، باستثناء مناطق القتال والمناطق الخاضعة لسيطرة حماس.

وتعتقد إسرائيل أن 50 رهينة على الأقل ما زالوا محتجزين من قبل حماس والجماعات المتحالفة معها، مع افتراض أن حوالي 20 منهم على قيد الحياة.

وفشلت أشهر من المحادثات غير المباشرة التي هدفت إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن حتى الآن في تحقيق انفراجة.

حماس: الصليب الأحمر يمكنه علاج الرهائن بشروط معينة

وقالت حماس يوم الأحد إنها مستعدة بشروط معينة للسماح للصليب الأحمر بتقديم الطعام والدواء للرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم، بعد أن أثار مقطع فيديو لأسير هزيل إدانة دولية.

وقال متحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري للمنظمة، على تليجرام إنهم مستعدون" للتعامل بإيجابية مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى إسرائيل”

لكنه أوضح أن ذلك مشروط “بفتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية للعدو بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى”.

وقال مكتب نتنياهو إنه تحدث مع رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإقليمي، جوليان ليريسون، وطلب منه ضمان أن يقوم الصليب الأحمر على الفور بتزويد الرهائن الإسرائيليين بالطعام والدواء.