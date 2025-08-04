قافلة التحالف الوطني تصل معبر رفح بـ200 شاحنة مساعدات لأهالي غزة

وصلت مساء الأحد طلائع قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى مشارف معبر رفح البري، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة لدعم الشعب الفلسطيني.

وتضم القافلة أكثر من 200 شاحنة محمّلة بحوالي 4000 طن من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها وفقًا للاحتياجات الميدانية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة والآلية الوطنية لتنسيق المساعدات المصرية لضمان سرعة وسلامة وصولها.

ويشارك في القافلة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، التي عملت على مدار أسابيع لتجهيز المحتويات، بمشاركة المتطوعين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتُعد هذه القافلة هي الحادية عشرة ضمن جهود التحالف الوطني منذ اندلاع الأزمة، والتي شملت إطلاق سلسلة من القوافل الإغاثية لتوفير الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، في تأكيد على التكاتف الشعبي والدعم المصري الثابت للقضية الفلسطينية.