قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنَّها تفضل أن يتم تصنيفها كممثلة فقط وليس «كوميديانة».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «قليل جدًا اللي يتم تصنيفه كوميديانات.. بص أنا مش زينات صدقي ولا ماري منيب، أنا بعرف أعمل الاتنين، وبحب أتصنف ممثلة فقط».

وأوضحت أن الكوميديا من أصعب أنواع الفنون، متابعة: «سهل تعيط الناس، لكن صعب تخليهم يضحكوا، وخصوصًا المصريين.. المصري عشان يضحك بياخد مجهود».

وأشارت إلى أن أي عمل فني يعتمد أولًا على السيناريو والمخرج كعناصر أساسية، فيما تُعد باقي العناصر أدوات مساعدة لإبراز العمل.

وأعربت عز العرب عن حبها للغناء، مؤكدة أنها كانت تتمنى منذ فترة الاتجاه للغناء، ومازال لديها شغف في خوض هذه التجربة.

وتابعت: «مازال الحلم قائمًا.. أنا لا أتخلى عن أحلامي»، موضحة أنها تتحرك بخطوات بطيئة جدًا نحو هذا المجال، ومع تطور التكنولوجيا الحديثة لم يعد هناك مخاطرة كبيرة في خوض هذه التجربة.