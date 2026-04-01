محمود مسلم يحذر من «حملات التضليل» ضد مصر وعلاقاتها العربية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، إنه يحذرمن خطورة المحتوى المضلل الذي يتم تداوله عبر بعض المنصات، والذي يستهدف إثارة الفتنة بين الشعوب العربية، مؤكدًا أن مصر أعلنت موقفًا واضحًا منذ البداية في دعم دول الخليج، وأن ما يُنشر أحيانًا لا يعكس الحقيقة الكاملة.

وروى خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج بالورقة والقلم على قناة TEN، تجربة شخصية مع أحد معارفه من دول الخليج، أرسل له مقاطع فيديو أثارت حالة من الغضب، ليتضح لاحقًا أن بعضها قديم أو أُعيد نشره خارج سياقه، ما أدى إلى فهم خاطئ للموقف المصري. كما أشار إلى نشر معلومات غير دقيقة بشأن زيارة وزير الخارجية إلى لبنان، والتي تم تصويرها بشكل مغلوط على أنها دعم لطرف معين، رغم أنها جاءت في إطار تحركات رسمية منسقة مع الحكومة اللبنانية.

وأكد مسلم أن الموقف المصري ثابت في دعم الجيوش الوطنية ورفض أي محاولات لتسليح جماعات خارج إطار الدولة، مشددًا على أن مصر لا يمكن أن تتعاطف مع جهات سبق أن تضررت منها.

كما أشار إلى أن بعض التصريحات الفردية قد تُفهم بشكل خاطئ إذا تم تداولها دون سياقها الكامل، وهو ما يستدعي مزيدًا من الدقة في نقل المعلومات.

وشدد على أن العلاقات العربية تمر بمرحلة من التوافق والتماسك، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، مؤكدًا أن الدول العربية الكبرى تدرك أن مصيرها مشترك، ولا يمكن الاستغناء عن بعضها البعض في مواجهة التحديات الإقليمية.

وفي سياق متصل، تطرق مسلم إلى خطورة جماعة الإخوان، معتبرًا أنها تمثل «عدوًا واضحًا» للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ممارساتها تستهدف نشر الفوضى وضرب استقرار المؤسسات، ومقارنًا ذلك بما تقوم به بعض القوى الدولية من محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

واختتم مسلم تصريحاته بالإشادة بالأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على مخاطر الإرهاب، مؤكدًا أنها تلعب دورًا مهمًا في رفع وعي المواطنين، كما دعا البنك المركزي إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح بعض القضايا الاقتصادية المثارة، بهدف مواجهة الشائعات وتقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام.