«بهدايا ميسي» منتخب الأرجنتين يصالح جماهيره بخماسية أمام زامبيا

تألق النجم الأرجنتيني المخضرم، ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي في فوز عريض لمنتخب بلاده على زامبيا بنتيجة 4-0، فجر الأربعاء، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صنع ميسي الهدف الأول بتمريرة لزميله جوليان ألفاريز الذي سدد بقوة في الشباك ليمنح التانجو التقدم بعد مرور أربع دقائق.

وفي الدقيقة 43 أضاف ميسي الهدف الثاني للأرجنتين، ليحتفل نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق بالهدف رقم 902 في مسيرته مع كرة القدم.

وفي الشوط الثاني، تنازل "ليو" عن تسديد ركلة جزاء لصالح زميله نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا البرتغالي الذي سدد الركلة بنجاح في الدقيقة 50.

وبعدها بدقائق غادر أوتاميندي الملعب لاستبداله وهو يبكي تأثرًا بخوض آخر مبارياته بقميص الأرجنتين في بلاده قبل اعتزاله اللعب الدولي.

واصل منتخب الأرجنتين استعراضه بهدف عكسي سجله دومينيك تشاماندا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 68، واختتم فالنتين باركو مهرجان الأهداف في الدقيقة 94 من هجمة بدأها ميسي بتمريرة بينية متقنة.

وصالح أبطال العالم 2022 جماهيره بهذا الفوز الكاسح بعد فوز على موريتانيا بنتيجة 2-1 بأداء باهت.

وسيبدأ رفاق ميسي مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الجزائر والأردن والنمسا ضمن منافسات المجموعة العاشرة.