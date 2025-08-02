الهلال الأحمر التركي ترسل 1200 طرد غذائي إلى الضفة الغربية

أرسلت جمعية الهلال الأحمر التركي، 1200 طرد غذائي، إلى مدينة جنين في الضفة الغربية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الجمعية التركية، في بيان، السبت، إنها تواصل بذل أقصى طاقتها من أجل إرسال المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة حيث يكافحون لمواجهة المجاعة؛ بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأضافت أنها تتابع من جهة أخرى إرسال المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية.

وأوضحت أنها تمكنت رغم كل الصعوبات، من إيصال 1200 طرد غذائي إلى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.