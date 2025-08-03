البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية يطالبان بتحرك دولي جاد لوقف فوري ودائم لجرائم الاحتلال في غزة

طالب البرلمان العربي في بيان مشترك مع برلمان أمريكا اللاتينية بضرورة تحرك دولي جاد لوقف فوري ودائم لجرائم الاحتلال في غزة، كذلك انضمام البرلمان العربي للتحالف البرلماني لمواجهة تغير المناخ.

والتقى رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بارلاتينو) رولاندو ميجيل جونزاليس، باتريسيو، في مدينة جنيف وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وصدر عن الرئيسين بيان مشترك طالبا فيه المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري لحرب التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الغاشم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين تطابق المواقف بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والشعبين العربي واللاتيني في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الرئيسان على أنه مع التحول الإيجابي الملحوظ في الموقف الدولي مؤخرًا تجاه القضية الفلسطينية، فإنه يجب تحويل الأقوال إلى أفعال لتغيير الواقع المشين في قطاع غزة.

وأكد الرئيسان أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، سواء في النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية، وكذلك قواسم الثقافية مشتركة، وهو ما يمثل أساس قوي لتعزيز العلاقات بين الجانبين، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لما يمثله ذلك من تعزيز للعلاقات العربية اللاتينية على المستوى البرلماني.

وخلال اللقاء، وقع الرئيسان على اتفاقية تعاون مشترك بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وأكد الرئيسان أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية التي يشترك فيها الجانبان، ودعم مشروعات التعاون والتكامل بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية.

ورحب الرئيسان بانضمام البرلمان العربي إلى التحالف البرلماني العالمي لمواجهة تغير المناخ، الذي أسسه برلمان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في شهر يونيو الماضي 2025م بمقر البرلمان في بنما، والذي يهدف إلى تعزيز وتسريع مساهمة البرلمانات في خلق وصون بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة، والمساهمة في معالجة وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، وتحقيق العدالة المناخية الدولية خاصة لدول الجنوب.